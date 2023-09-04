Бабье лето в Башкирии продлится недолго
22:45, 04 сен 2023
Синоптики Башгидромета рассказали, как долго в Башкирии продлится бабье лето. По их информации, на теплые деньки рассчитываться не приходится.
По данным региональной метеослужбы солнечные дни продержатся недолго, и в ближайшие дни осень окончательно вступит в свои права: начиная с четверга, 7 сентября, жители РБ заметят понижение температуры и участившиеся дожди.
«С четверга начнется постепенное понижение температуры, и осадки будут идти чаще», - сообщили метеорологи.
Во вторник, 5 сентября, в Башкирии днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Подует слабый ветер переменных направлений. Осадков не ожидается.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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