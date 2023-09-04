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Бабье лето в Башкирии продлится недолго

Бабье лето в Башкирии продлится недолго

22:45, 04 сен 2023

Синоптики Башгидромета рассказали, как долго в Башкирии продлится бабье лето. По их информации, на теплые деньки рассчитываться не приходится.

По данным региональной метеослужбы солнечные дни продержатся недолго, и в ближайшие дни осень окончательно вступит в свои права: начиная с четверга, 7 сентября, жители РБ заметят понижение температуры и участившиеся дожди.

«С четверга начнется постепенное понижение температуры, и осадки будут идти чаще», - сообщили метеорологи.

Во вторник, 5 сентября, в Башкирии днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Подует слабый ветер переменных направлений. Осадков не ожидается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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