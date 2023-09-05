В сети распространяют фейковый указ о новой волне мобилизации

15:49, 05 сен 2023

В Сети появилась информация о якобы вышедшем указе руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу, касающемся новой волны мобилизации, запланированной на 11 сентября. Однако, по сведениям изданий Ura.ru и «Лапша Медиа», данное сообщение оказалось ложным.

- Необходимости в мобилизации сегодня нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту — сообщил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Новостники сообщают, что этот документ отсутствует в официальных источниках правовой информации, где обычно публикуются указы российского Министерства обороны. Помимо этого, в фейковом приказе военкомы субъектов РФ именуются как «представители военных комиссариатов», а подпись министра обороны не соответствует оригиналу, что вызывает вопросы о подлинности этого документа.

Автор: Семен Подгорный