Башкирию 6 сентября накроет густой туман

08:36, 06 сен 2023

В Башкортостане прогнозируется ухудшение погодных условий. Согласно данным специалистов республиканского МЧС, в утренние и ночные часы с 5 по 6 сентября на территории региона опустится густой туман. Ведомство уточнило, что на некоторых участках дорог видимость будет составлять 500 метров и менее.

Синоптики также сообщили о кратковременных дождях, которые пройдут в некоторых районах республики. Однако в целом по РБ осадков ожидается незначительное количество.

Прогноз метеорологов указывает на следующие значения температуры воздуха: ночью – от +7 до +12 градусов, на востоке региона до +2 градусов, днем - от +17 до +22 градуса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik