В Башкирии простились с погибшим в СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым

22:09, 06 сен 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Архангельского района республики Айрата Кильмухаметова, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом распространила администрация района.

Мужчина был родом из населенного пункта Абзаново. Осенью 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. Сообщается, что военнослужащий погиб 24 августа. Дома его ждали супруга и сын. За мужество и отвагу Кильмухаметов был посмертно удостоен Ордена Мужества. Указ об этом подписал российский президент.

- О потерях говорить тяжело, больно. Выражаем самые искренние соболезнования маме, супруге, сестрам, всем родным и близким, разделяем горечь невосполнимой утраты, - написали в администрации района.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Архангельском районе похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети