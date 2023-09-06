В Башкирии простились с погибшим в СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым
22:09, 06 сен 2023
В Башкирии в последний путь проводили уроженца Архангельского района республики Айрата Кильмухаметова, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом распространила администрация района.
Мужчина был родом из населенного пункта Абзаново. Осенью 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. Сообщается, что военнослужащий погиб 24 августа. Дома его ждали супруга и сын. За мужество и отвагу Кильмухаметов был посмертно удостоен Ордена Мужества. Указ об этом подписал российский президент.
- О потерях говорить тяжело, больно. Выражаем самые искренние соболезнования маме, супруге, сестрам, всем родным и близким, разделяем горечь невосполнимой утраты, - написали в администрации района.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Архангельском районе похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова.
Читайте также:
- В Башкирии похоронили 27-летнего бойца СВО Азата Сайфетова
- В Башкирии похоронили погибшего в СВО 61-летнего учителя
- В Уфе простились с 49-летним участником СВО Максимом Солодиковым
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 45-летним добровольцем Дамиром Нигматуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильгизом Валитовым
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова
Общество в Башкирии
В Башкирии простились погибшим в ходе СВО 32-летним Булатом Юсуповым