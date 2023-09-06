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В Башкирии простились с погибшим в СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым

22:09, 06 сен 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Архангельского района республики Айрата Кильмухаметова, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом распространила администрация района.

Мужчина был родом из населенного пункта Абзаново. Осенью 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. Сообщается, что военнослужащий погиб 24 августа. Дома его ждали супруга и сын. За мужество и отвагу Кильмухаметов был посмертно удостоен Ордена Мужества. Указ об этом подписал российский президент.

- О потерях говорить тяжело, больно. Выражаем самые искренние соболезнования маме, супруге, сестрам, всем родным и близким, разделяем горечь невосполнимой утраты, - написали в администрации района.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Архангельском районе похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Архангельский район спецоперация Погибшие на Украине
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