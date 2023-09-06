В Башкирии 7 сентября прогнозируются дожди с грозами и туман

23:12, 06 сен 2023

Погода в Башкирии во вторник, 7 сентября, испортится: пойдут проливные дожди, опустится туман. Такой прогноз опубликовали специалисты Башгидромета.

В этот день будет наблюдаться пасмурная погода с прояснениями. В течение ночи и днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха после захода солнца прогнозируется в пределах от +7 до +12 градусов, а днем ожидается потепление до +16…+21 градуса.

В ночное и утреннее время местами на дорогах региона возможно образование тумана, что может снизить видимость до 500 метров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik