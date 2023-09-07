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В Уфе похоронили погибшего во время СВО 20-летнего Яниса Рыжова

В Уфе похоронили погибшего во время СВО 20-летнего Яниса Рыжова

16:22, 07 сен 2023

В Башкирии простились с жителем Уфы Янисом Рыжовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Молодой мужчина решил стать добровольцем и подписал контракт.

Рыжов появился на свет в 2003 году, проживал в микрорайоне Дема, здесь же получил школьное образование. По признанию близких, парень был трудолюбивым, принимал активное участие в общественных делах колледжа.

Смертельное ранение Янис получил 25 августа. За небольшой срок своей службы, по словам однополчан, он проявил себя как смелый и отважный боец.

5 июня уроженцу Башкирии исполнилось 20 лет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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