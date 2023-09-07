В Башкирии 8 сентября прогнозируются грозы и похолодание до +6 градусов

21:49, 07 сен 2023

8 сентября, в республике Башкортостан ожидается наступление прохладной погоды и значительные осадки.

Согласно прогнозу, представленному республиканским отделением МЧС, в регионе прогнозируется облачность, пройдут дожди. Северо-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду в ночное время и до 8-13 метров в секунду днем.

Температура воздуха также изменится: ночью ожидается от +6 до +11 градусов по Цельсию, в то время как днем температура повысится до отметок от +10 до +15 градусов.

Необходимо учитывать, что в ночные и утренние часы на некоторых участках автомобильных дорог возможно образование тумана, что приведет к снижению видимости до 500 метров и менее.

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Автор: Семен Подгорный