В Башкирии 8 сентября прогнозируются грозы и похолодание до +6 градусов
21:49, 07 сен 2023
8 сентября, в республике Башкортостан ожидается наступление прохладной погоды и значительные осадки.
Согласно прогнозу, представленному республиканским отделением МЧС, в регионе прогнозируется облачность, пройдут дожди. Северо-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду в ночное время и до 8-13 метров в секунду днем.
Температура воздуха также изменится: ночью ожидается от +6 до +11 градусов по Цельсию, в то время как днем температура повысится до отметок от +10 до +15 градусов.
Необходимо учитывать, что в ночные и утренние часы на некоторых участках автомобильных дорог возможно образование тумана, что приведет к снижению видимости до 500 метров и менее.
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Автор: Семен Подгорный
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