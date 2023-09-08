В Башкирии спустя 1,5 года похоронили участника СВО Анвара Султанова
12:01, 08 сен 2023
В Башкирии простились с уроженцем Мечетлинского района республики Анваром Султановым. 21-летний молодой человек погиб в зоне СВО полтора года назад, но похороны состоялись лишь накануне.
Анвар Султанов отправился на военную службу в 2020 году, затем подписал контракт с МО РФ. Военнослужащий выполнял обязанности огнеметчика. Всего через несколько дней после начала спецоперации, 27 февраля 2022 года, Султанов погиб, сообщил военком по Мечетлинскому району Рафис Фатихов.
В муниципалитете не уточнили, почему бойца предали земле лишь спустя 1,5 года. Анвар Султанов был посмертно удостоен ордена Шаймуратова. Награду передали его матери.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО погиб уроженец Мечетлинского района Ильгизар Ахкямов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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