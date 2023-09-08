В Башкирии спустя 1,5 года похоронили участника СВО Анвара Султанова

12:01, 08 сен 2023

В Башкирии простились с уроженцем Мечетлинского района республики Анваром Султановым. 21-летний молодой человек погиб в зоне СВО полтора года назад, но похороны состоялись лишь накануне.

Анвар Султанов отправился на военную службу в 2020 году, затем подписал контракт с МО РФ. Военнослужащий выполнял обязанности огнеметчика. Всего через несколько дней после начала спецоперации, 27 февраля 2022 года, Султанов погиб, сообщил военком по Мечетлинскому району Рафис Фатихов.

В муниципалитете не уточнили, почему бойца предали земле лишь спустя 1,5 года. Анвар Султанов был посмертно удостоен ордена Шаймуратова. Награду передали его матери.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО погиб уроженец Мечетлинского района Ильгизар Ахкямов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети