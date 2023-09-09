В Башкирии на выходные прогнозируются дожди

00:45, 09 сен 2023

В Башкирии в ближайшие дни ожидается резкое изменение погодных условий. Согласно информации, предоставленной специалистами регионального Гидрометцентра в субботу, 9 сентября, прогнозируется повышение температуры до +20 градусов. Это ощутят жители северных районов республики.

В субботу, по данным метеорологов, ожидаются осадки, которые в ряде районов могут быть сильными. Подует умеренный северный, северо-восточный ветер. Температурные показатели также будут колебаться: ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днем от +10 до +15 градусов, на севере РБ температура поднимется до +20 градусов.

В воскресенье, 10 сентября, температура воздуха начнет снижаться, достигнув 16 градусов. Также следует быть готовыми к сильным ночным дождям.

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Автор: Семен Подгорный