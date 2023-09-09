Башкирию 10 сентября накроет сильный ветер и дождь

23:36, 09 сен 2023

В воскресенье, 10 сентября жителей Башкирии ждет штормовая погода.

Согласно данным республиканских синоптиков, сегодня на территории региона ожидается порывистый ветер до 18 м/с, который может привести к обрыву линий электропередач. Кроме того, местных жителей предупреждают о возникновение тумана, вследствие чего может ухудшиться видимость на дорогах.

Сегодня в столице республики температурный режим будет весьма мягким, достигнув 14 градусов выше нуля. Однако, ночью ожидается понижение температуры до +8 градусов. Весь день будет характеризоваться интенсивными осадками, местами пройдут ливневые дожди.

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Автор: Семен Подгорный