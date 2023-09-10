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В начале новой рабочей недели в Башкирии прогнозируются дожди

В начале новой рабочей недели в Башкирии прогнозируются дожди

22:13, 10 сен 2023

Согласно данным специалистов Гидрометцентра Башкирии, начало новой рабочей недели в республике обещает быть пасмурным и дождливым.

В понедельник, 11 сентября, в ряде районов прогнозируются небольшие дожди. Умеренный ветер будет дуть с севера. В ночное время температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, в течение дня воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Ранее синоптики сообщили о приходе в Башкирию бабьего лета, которое придется на конец сентября. Начиная с 20 сентября потеплеет до +23 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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