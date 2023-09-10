В начале новой рабочей недели в Башкирии прогнозируются дожди
22:13, 10 сен 2023
Согласно данным специалистов Гидрометцентра Башкирии, начало новой рабочей недели в республике обещает быть пасмурным и дождливым.
В понедельник, 11 сентября, в ряде районов прогнозируются небольшие дожди. Умеренный ветер будет дуть с севера. В ночное время температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, в течение дня воздух прогреется до +11…+16 градусов.
Ранее синоптики сообщили о приходе в Башкирию бабьего лета, которое придется на конец сентября. Начиная с 20 сентября потеплеет до +23 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
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