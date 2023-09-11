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Гульназ Асаева удивила поклонников новым фото

Гульназ Асаева удивила поклонников новым фото

09:32, 11 сен 2023

Популярная исполнительница башкирских и татарских песен Гульназ Асаева, шокировала своих поклонников новым фотоснимком, на котором она предстала в необычном образе роковой красавицы. Певица позирует в ярком макияже и в стильном кожаном наряде.

Фотоснимок Гульназ подписала в ироничной форме: «Будучи матерью, человек так фотографируется, что ли? Нет границ бессовестности».

Юмор артистки в комментариях поддержала дочь Айдара Галимова и коллега по цеху Айгиза.

Заметим, что фотография Асаевой собрала в 4 раза больше позитивных эмоций, чем другие посты, опубликованные за последнее время. Поклонники оценили смелость певицы и выразили ей свою поддержку.

«А почему бы и нет?! Фигура в порядке, молодая, красивая», — написали фолловеры звезды.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гульназ Асаева
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