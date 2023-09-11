Гульназ Асаева удивила поклонников новым фото
09:32, 11 сен 2023
Популярная исполнительница башкирских и татарских песен Гульназ Асаева, шокировала своих поклонников новым фотоснимком, на котором она предстала в необычном образе роковой красавицы. Певица позирует в ярком макияже и в стильном кожаном наряде.
Фотоснимок Гульназ подписала в ироничной форме: «Будучи матерью, человек так фотографируется, что ли? Нет границ бессовестности».
Юмор артистки в комментариях поддержала дочь Айдара Галимова и коллега по цеху Айгиза.
Заметим, что фотография Асаевой собрала в 4 раза больше позитивных эмоций, чем другие посты, опубликованные за последнее время. Поклонники оценили смелость певицы и выразили ей свою поддержку.
«А почему бы и нет?! Фигура в порядке, молодая, красивая», — написали фолловеры звезды.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Гульназ Асаева шокировала поклонников неожиданным признанием
Культура в Башкирии
Певица Гульназ Асаева рассказала о трагедии в ее семье
Общество в Башкирии
Гульназ Асаевой рекомендовали провести срочную операцию
Культура в Башкирии
Гульназ Асаева сделала загадочное заявление