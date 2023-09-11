В Уфе похоронили 37-летнего младшего сержанта, погибшего в СВО

14:52, 11 сен 2023

В Башкирии в последний путь проводили уфимца Сергея Кривенкова, который погиб в ходе спецоперации. Информацию об этом передали в пресс-службе Кировского района столицы.

Из биографии погибшего известно, что он родился в Уфе в 1986 году. После окончания в 2003 году школы № 19 в Кировском районе, Сергей продолжил обучение в ПУ № 13, который сейчас известен как Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства.

— В траурной церемонии приняли участие глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, первый заместитель главы Администрации Уфы Сергей Кожевников, депутат Госсобрания республики Салават Хусаинов, руководитель организации «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, родные и близкие, товарищи, жители города, представитель воинской части, где служил Сергей Юрьевич, — сообщили в администрации района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети