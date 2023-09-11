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В Башкирии 12 сентября потеплеет до +18 градусов

В Башкирии 12 сентября потеплеет до +18 градусов

22:09, 11 сен 2023

После заметного похолодания в Башкирию начинает возвращаться тепло.

По информации синоптиков республиканского Гидрометцентра во вторник, 12 сентября, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +4 до +9 градусов, а в течение дня потеплеет до +13…+18 градусов. Кроме того, в некоторых районах ожидаются небольшие дожди.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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