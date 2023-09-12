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В Абзелиловском районе Башкирии прошла сильная гроза с градом

В Абзелиловском районе Башкирии прошла сильная гроза с градом

11:46, 12 сен 2023

Неожиданный климатический сюрприз произошел в Абзелиловском районе Башкирии: здесь прошла сильная гроза, сопровождаемая градом. Местные жители поделились впечатлениями, опубликовав фотографии в социальных сетях. Свидетели событий рассказали, что град растаял не сразу, как это обычно бывает.

Тем не менее, согласно данным синоптиков, в Башкортостане прогнозируется потепление. Специалисты Башгидромета сообщили, что после кратковременных дождей наступит бабье лето. В среду осадки прекратятся, а температура воздуха повысится до +20 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район град
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