В Башкирии простились с добровольцем СВО Динисом Туюшовым

22:13, 12 сен 2023

В Башкирии накануне в последний путь прводили уроженца Баймакского района республики Диниса Туюшова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал вице-премьер И. Сагитов.

В начале лета 2023 года Динис Викторович отправился на СВО добровольцем в составе батальона им. Д. Мурзина. Ему посмертно были присуждены Ордена Мужества и Минигали Шаймуратова.

– Выражаем искренние соболезнования матери, Нине Васильевне, родным и близким нашего героя. Покойся с миром, младший сержант Динис Викторович Туюшов, – подписал свой пост чиновник.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети