В Башкирии 13 сентября прогнозируется туман и понижение температуры до +3°

22:23, 12 сен 2023

В среду, 13 сентября, синоптики Башгидромета прогнозируют в республике похолодание.

В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, но подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с.

Температурный режим также изменится: ночью столбики термометров покажут значения от +3 до +8 градусов, в то время как днем ожидается потепление до +15 до +20 градусов.

На автомобильных дорогах Башкирии в ночное и утреннее время возможно образование тумана, что может снизить видимость до 500 метров и менее.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik