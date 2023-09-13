Вдовец Васили Фаттаховой написал трогательное сообщение

09:09, 13 сен 2023

Ильгиз Абдракипов, муж известной артистки эстрады Васили Фаттаховой, написал в социальных сетях трогательное обращение к супруге, которая скоропостижно скончалась 7 лет назад. Мужчина выразил свою бесконечную привязанность к ней, поделившись фотографией с одного из ее концертов.

«Родные никогда не умирают. Бесследно не уходят в никуда. Они в молитвах наших воскресают. И остаются в сердце навсегда», – написал он.

Василя Фаттахова стала всенародно известной благодаря своей знаменитой песне "Туган Як", посвященной чувствам к родным местам. Ее жизнь трагически оборвалась в начале 2016 года в возрасте 36 лет, из-за осложнений, возникших во время вторых родов. Вдовец продолжает заботиться о детях – сыне и дочери, при этом не забывая сохранять яркую память о своей талантливой и любимой жене.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/vasilya_fattakhova