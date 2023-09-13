В Уфе простились с участником СВО Алексеем Костылевым
10:04, 13 сен 2023
Накануне в Уфе прошла церемония прощания с Алексеем Костылевым, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передала администрация города.
«Честь и отвага, доблесть и героизм – те качества, которые присущи нашим башкирским воинам. Алексей Николаевич своим подвигом стал примером для подрастающего поколения», - отметил замглавы столичной администрации В. Жебровский.
Костылев родился в 1989 году в Октябрьском, здесь же получил школьное образование. Учебу продолжил в Октябрьском нефтяном колледже, где изучал специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». В 2009 году молодой человек был призван в армию, а после демобилизации работал слесарем в компании «ОЗНО-Измерительные системы».
5 августа текущего года Алексей Костылев присоединился к добровольческому батальону имени Героя России Алмаза Сафина и участвовал в СВО. 4 сентября 2023 года во время очередного задания получил смертельное ранение. За самоотверженность и отвагу военнослужащего посмертно удостоили ордена Мужества.