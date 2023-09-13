В Уфе инспекторы ГИБДД помогли супругам добраться в роддом (ВИДЕО)

10:14, 13 сен 2023

В Уфе, сегодня утром, инспекторы ДПС помогли супружеской паре добраться в родильный дом. Об этом в социальных сетях рассказал глава семейства.

Ранним утром мужчина вёз свою рожающую жену в больницу, но на пути образовалась автомобильная пробка. Медлить было нельзя, и мужчина обратился за помощью к ближайшему экипажу ГИБДД.

Дорожные полицейские сразу же отреагировали на просьбу мужчины и сопроводили его и роженицу до роддома, включив световые и звуковые сигналы.

Автор видеозаписи, выразил благодарность в коротком видео: «Спасибо большое хочу передать этому экипажу, если бы не они, то жена бы у меня в пробке прямо родила. Забыл спросить, как зовут, извиняюсь за это».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео