В Башкирии 14 сентября воздух прогреется до +23 градусов
22:10, 13 сен 2023
В четверг, 14 сентября, на территории Башкирии прогнозируется потепление. Это следует из прогноза, предоставленного региональной метеослужбой.
В этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью от 0 до 5 м/с.
В ночное время температура воздуха будет в пределах от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.
В некоторых районах ночью и рано утром местами возможно образование тумана, в связи с чем видимость на дорогах может составить до 500 метров и менее.
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Автор: Семен Подгорный
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