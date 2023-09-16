В Башкирии 17 сентября прогнозируют грозы и порывистый ветер

21:47, 16 сен 2023

Специалисты Гидрометцентра Башкирии опубликовали данные о погоде на воскресенье, 17 сентября. Согласно информации синоптиков, в этот день жителей республики ожидают неблагоприятные погодные явления.

Метеорологи сообщают, что в течение дня в регионе ожидается умеренный ветер, при грозе порывистый.

В ночное время температура воздуха составит от +7…+12 градусов, местами даже до +2 градусов, днем потеплеет до +19…+24 градусов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik