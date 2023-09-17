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В Башкирии выставили на распродажу земельные участки для строительства домов

В Башкирии выставили на распродажу земельные участки для строительства домов

11:46, 17 сен 2023

В Башкирии начали распродажу земельных участков для индивидуального строительства жилья. Соответствующую информацию опубликовали на веб-сайте регионального Министерства по земельным и имущественным отношениям.

На аукцион выставлено 8 участков, которые находятся в населенном пункте Новоянсаитово Караидельского района. Общая их площадь составляет приблизительно 11 соток, начальная стоимость варьируется от 438 000 до 473 000 рублей.

Желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 14 октября через платформу «Единая электронная торговая площадка».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: участки земли продажа
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