В Башкирии выставили на распродажу земельные участки для строительства домов
11:46, 17 сен 2023
В Башкирии начали распродажу земельных участков для индивидуального строительства жилья. Соответствующую информацию опубликовали на веб-сайте регионального Министерства по земельным и имущественным отношениям.
На аукцион выставлено 8 участков, которые находятся в населенном пункте Новоянсаитово Караидельского района. Общая их площадь составляет приблизительно 11 соток, начальная стоимость варьируется от 438 000 до 473 000 рублей.
Желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 14 октября через платформу «Единая электронная торговая площадка».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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