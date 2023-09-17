В Башкирии 18 сентября прогнозируются туман и грозы
22:16, 17 сен 2023
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Башкирии информирует о предстоящих неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются в ряде районов республики в понедельник, 18 сентября.
Утром на автомобильных дорогах возможно появление густого тумана, при этом видимость снизится до 500-1000 метров. По югу РБ прогремят грозы.
Первый рабочий день в Башкортостане пройдет без значительных осадков, днем местами возможны небольшие дожди. Подует ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 м/с, а температура воздуха составит +23 градуса.
Благоприятная погода с солнечными и теплыми деньками сохранится в регионе до конца следующей недели.
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Автор: Семен Подгорный
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