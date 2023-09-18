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В Башкирии во время отпуска из зоны СВО трагически погиб мобилизованный Сергей Ананьев

В Башкирии во время отпуска из зоны СВО трагически погиб мобилизованный Сергей Ананьев

10:06, 18 сен 2023

В Башкирии на днях простились с уроженцем Архангельского района республики Сергеем Ананьевым. Мобилизованный трагически погиб, вернувшись на родину в краткосрочный отпуск из зоны СВО. Информацию об этом распространила местная администрация района.

Сергей, до призыва работавший на ипподроме, был признан лучшим выводчиком ипподрома "Акбузат". В его активе было более 400 стартов. Тех, кто знал Сергея, отзываются о нем как о любящем отце, надежном друге и талантливом наезднике.

У военнослужащего остались супруга и двое детей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Архангельский район спецоперация Погибшие на Украине
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