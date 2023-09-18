Как жители Башкирии будут отдыхать на День республики

15:04, 18 сен 2023

В Минтруда Башкортостана разъяснили, как будут отдыхать жители региона в День Республики.

Согласно установленному порядку, 11 октября отмечается День Республики, который приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете БаССР. Этот день объявлен нерабочим.

В 2023 году 11 октября выпадает на среду. Продолжительность рабочего дня во вторник, 10 октября, сокращается на 1 час. В соответствии с ТК РФ, если работнику предоставлен ежегодный основной или ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, то нерабочий праздничный день 11 октября (День Республики) не включается в период отпуска, посчитанный в календарных днях.

Эти важные детали были представлены в комментарии пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Башкирии для информации "Башинформ".

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Автор: Семен Подгорный