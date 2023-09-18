В Башкирии 19 сентября прогнозируются заморозки и дожди

22:13, 18 сен 2023

В Башкирии после благоприятных солнечных деньков ожидается резкое понижение температуры воздуха. Во вторник, 19 сентября, днем воздух прогреется не выше 19 градусов, а в ночное время прогнозируется похолодание до +1 градуса, сообщают республиканские синоптики.

Местами прогнозируется кратковременные дожди. Умеренный ветер будет дуть сначала с юго-запада, затем изменит направление на северо-западное. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, в горных и северных районах возможны заморозки до +1 градуса. Днем же температура составит от +14 до +19 градусов.

В среду, 20 сентября, ночью температура воздуха продолжит снижаться. Синоптики предупреждают о заморозках. Ветер изменит направление на северо-западное и ослабеет. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, в северных и горных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.

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