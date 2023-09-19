Как долго в Башкирии продлится бабье лето

22:12, 19 сен 2023

В Башкирии синоптики прогнозируют временное похолодание, а ночью ударят слабые заморозки.

Согласно информации специалистов Башгидрометцентра в среду, 20 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Подует слабый ветер северо-западных направлений, который сменит направление на юго-западный. Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, в северных и горных районах возможны заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы, температура опустится от нуля до -2 градусов. Днем же столбик термометра поднимется до значений от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Это временное похолодание обусловлено воздействием холодного фронта, который переместился с северо-запада России и оказал влияние на нашу республику.

Прогноз метеорологов говорит о том, что в последующие дни погода на территории региона снова стабилизируется и станет теплее.

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Автор: Семен Подгорный