В Башкирии простились с погибшим на СВО Вячеславом Семеновым

09:12, 20 сен 2023

В Башкирии во вторник, 19 сентября, в последний путь проводили уроженца Бижбулякского района республики Вячеслава Семенова, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине . Об этом на своей личной страничке сообщил руководитель муниципалитета Артур Зарипов.

- Он пал в бою за всех нас, чтобы над нашей землей всегда было мирное небо, - написал чиновник. – Мы знаем, он погиб не напрасно: он защищал интересы своего Отечества, он защищал интересы России и своего народа, он защищал каждого из нас.

Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и погиб на передовой СВО 8 сентября. Его посмертно удостоили ордена Мужества.

Ранее на странице «Подслушано в Бижбуляке» сообщалось о траурной церемонии прощания с участником СВО Александром Кузьминым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети