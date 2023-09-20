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В Башкирии простились с погибшим на СВО Вячеславом Семеновым

В Башкирии простились с погибшим на СВО Вячеславом Семеновым

09:12, 20 сен 2023

В Башкирии во вторник, 19 сентября, в последний путь проводили уроженца Бижбулякского района республики Вячеслава Семенова, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом на своей личной страничке сообщил руководитель муниципалитета Артур Зарипов.

Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и погиб на передовой СВО 8 сентября. Его посмертно удостоили ордена Мужества.
- Он пал в бою за всех нас, чтобы над нашей землей всегда было мирное небо, - написал чиновник. – Мы знаем, он погиб не напрасно: он защищал интересы своего Отечества, он защищал интересы России и своего народа, он защищал каждого из нас.

Ранее на странице «Подслушано в Бижбуляке» сообщалось о траурной церемонии прощания с участником СВО Александром Кузьминым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бижбулякский район спецоперация Погибшие на Украине
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