В Башкирии на СВО погиб шаймуратовец Айнур Ибатуллин
15:01, 20 сен 2023
В Башкирии завтра простятся с участником СВО из Учалинского района республики Айнуром Ибатуллиным. О горестном известии на своей страничке в социальных сетях сообщил руководитель муниципалитета Руслан Гилязетдинов.
Айнур Ибатуллин был участником специальной военной операции в составе добровольческого батальона, названного в честь Минигали Шаймуратова. В одном из боестолкновений, военнослужащий получил смертельное ранение.
Церемония прощания с учалинцем запланирована на 21 сентября в 11.00 у сельского клуба в населенном пункте Калканово.
Глава администрации, Руслан Гилязетдинов, выразил искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким Айнура Айратовича.
Ранее издание Newsbash на странице «Новости Учалы в контакте» сообщало о том, что накануне в населенном пункте Сураманово в последний путь проводили Айрата Махиянова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.
Читайте также:В Башкирии простились с погибшим на СВО Вячеславом Семеновым
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также