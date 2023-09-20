В Башкирии на СВО погиб шаймуратовец Айнур Ибатуллин

15:01, 20 сен 2023

В Башкирии завтра простятся с участником СВО из Учалинского района республики Айнуром Ибатуллиным. О горестном известии на своей страничке в социальных сетях сообщил руководитель муниципалитета Руслан Гилязетдинов.

Айнур Ибатуллин был участником специальной военной операции в составе добровольческого батальона, названного в честь Минигали Шаймуратова. В одном из боестолкновений, военнослужащий получил смертельное ранение.

Церемония прощания с учалинцем запланирована на 21 сентября в 11.00 у сельского клуба в населенном пункте Калканово.

Глава администрации, Руслан Гилязетдинов, выразил искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким Айнура Айратовича.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Учалы в контакте» сообщало о том, что накануне в населенном пункте Сураманово в последний путь проводили Айрата Махиянова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети