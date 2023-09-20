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В Башкирии 21 сентября ожидаются заморозки до -3 градусов

В Башкирии 21 сентября ожидаются заморозки до -3 градусов

21:37, 20 сен 2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Башкирии предупреждает жителей республики о приближающихся неблагоприятных природных явлениях. Согласно данным ведомства, в четверг, 21 сентября, на территории региона ожидаются сильные заморозки.

В ночное время температура воздуха упадет до отметки -3 градуса по Цельсию, тогда как днем она повысится до +23 градусов.

Ночью ветер будет неустойчивым и слабым, днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Кроме того, на некоторых участках дорог ночью и утром может образоваться туман с видимостью менее 500 метров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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