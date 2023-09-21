«Деньги закончились»: власти Башкирии дали честный ответ родителям

09:07, 21 сен 2023

Жители Башкортостана обратились к властям региона с жалобами на ситуацию с сертификатами на реабилитацию детей-инвалидов, утверждая, что по ним отсутствует финансирование. Опасения граждан оказались подтверждены, поскольку бюджет на текущий год уже исчерпан.

«Почему уже четыре месяца нам не выдают сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов? Ответ социальных служб о нехватке средств звучит как насмешка, особенно учитывая, что средства есть на проведение различных фестивалей и праздников», — написала Юлия П.

По словам представителя Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии, возмещение расходов, связанных с оказанием детям-инвалидам реабилитационных услуг, осуществляется в рамках средств, утвержденных бюджетом Республики Башкортостан. На сентябрь 2023 года эти средства уже исчерпаны, и вопрос о дополнительном финансировании находится в стадии рассмотрения.

Важно отметить, что основную часть реабилитационных услуг для детей-инвалидов предоставляют госучреждения, такие как реабилитационные центры для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Эти центры являются бюджетными организациями, и все соцуслуги, включая проживание и питание, предоставляются детям-инвалидам бесплатно.

Следует также отметить, что сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов представляют собой дополнительный механизм предоставления госуслуг в области реабилитации.

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Автор: Семен Подгорный