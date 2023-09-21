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В Уфимском районе простились с погибшим на СВО Александром Ереминым

В Уфимском районе простились с погибшим на СВО Александром Ереминым

09:50, 21 сен 2023

Накануне в Башкирии состоялась церемония прощания с жителем Уфимского района Александром Ереминым, погибшим в зоне проведения спецоперации. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил глава района Н. Ельников.

Александра после окончания Михайловского училища призвали в армию. В июле 2022 года молодой человек записался добровольцем в батальон имени Доставалова. Год спустя, в июле, уроженец населенного пункта Октябрьский вступил в брак и, несмотря на это, снова отправился в зону спецоперации, где получил смертельное ранение. Ему посмертно присудили награду — орден Мужества.

Александра вспоминают как добродушного и отзывчивого человека.

«Он был энергичным, жизнерадостным, дружелюбным и честным человеком. Именно таким его запомнят одноклассники и учителя, близкие родственники», — написал чиновник.

Ранее издание Newsbash на странице «Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня» сообщало о том, что в столице республики таксист напал с газовым баллончиком на пассажира.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район спецоперация Погибшие на Украине
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