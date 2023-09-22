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Как долго в Башкирии продлится тепло

Как долго в Башкирии продлится тепло

08:32, 22 сен 2023

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды в регионе на предстоящие 2 дня.

Согласно информации метеорологов, в пятницу, 22 сентября, осадки не предвидятся. Ветер будет умеренным, а температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов по Цельсию.

В субботу, 23 сентября, дождей также не ожидается. Ветер сменит свое направление с юго-западного на северо-восточное, при этом ночью он будет слабым, а днем — умеренным. Ночью термометры покажут значения от +6 до +11 градусов, местами даже до +1 градуса, а днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

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Автор: gorobzor.ru
Теги: погода
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