В Башкирии похоронили участника СВО Алмаза Сафина

20:23, 22 сен 2023

– Ильгиз Тагирович – настоящий патриот. Военную закалку получил на Кавказе, в Сирии, на СВО отправился в качестве добровольца в составе башкирского батальона имени Алмаза Сафина, – написал чиновник.

В Башкирии накануне простились с уроженцем Баймакского района республики Алмазом Сафиным. Житель населенного пункта Ургазы, погиб в зоне проведения СВО на Украине. Об этом на своей личной страничке в соцсетях рассказал руководитель муниципалитета Фанис Аминев.

Фанис Аминев уверен , что в памяти близких и всех, кто знал военнослужащего, он навсегда останется отзывчивым человеком и патриотом своей страны.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Баймак» сообщало о том, что в кафе «Зуфар» произошла массовая драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети