Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии похоронили участника СВО Алмаза Сафина

В Башкирии похоронили участника СВО Алмаза Сафина

20:23, 22 сен 2023

В Башкирии накануне простились с уроженцем Баймакского района республики Алмазом Сафиным. Житель населенного пункта Ургазы, погиб в зоне проведения СВО на Украине. Об этом на своей личной страничке в соцсетях рассказал руководитель муниципалитета Фанис Аминев.
– Ильгиз Тагирович – настоящий патриот. Военную закалку получил на Кавказе, в Сирии, на СВО отправился в качестве добровольца в составе башкирского батальона имени Алмаза Сафина, – написал чиновник.

Фанис Аминев уверен , что в памяти близких и всех, кто знал военнослужащего, он навсегда останется отзывчивым человеком и патриотом своей страны.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Баймак» сообщало о том, что в кафе «Зуфар» произошла массовая драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Уфимском районе простились с погибшим на СВО Александром Ереминым

Читайте также:

В Уфимском районе простились с погибшим на СВО Александром Ереминым

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймакский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok