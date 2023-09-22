В Башкирии вновь наступит бабье лето

21:24, 22 сен 2023

В Башкирии снова наступает период бабьего лета. По данным специалистов республиканского Гидрометцентра, в ближайшие дни прогнозируется теплая погода с температурой воздуха до +25 градусов по Цельсию, что на 5-7 градусов выше средних значений.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, в некоторых районах может опуститься до +3 градусов. В течение дня столбики термометров покажут значения от +20 до +25 градусов.

Эксперты утверждают, что такая теплая и сухая погода будет благоприятной для сельского хозяйства и поможет аграриям завершить уборочную.

Тако характер погоды сохранится и после выходных.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik