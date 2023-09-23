В зоне СВО погиб депутат из Башкирии Халил Абубакиров

13:57, 23 сен 2023

В ходе проведения специальной военной операции погиб 56-летний Халил Абубакиров, депутат Агидели и директор городского колледжа. Несколько месяцев назад он отправился добровольцем. Депутат находился в зоне СВО с апреля 2023 года и проходил службу в рядах башкирского артотряда «Ватан».

По данным городской администрации смертельное ранение Абубакиров получил 18 сентября. Церемония прощания с погибшим состоится 25 сентября на Мемориале Победы.

После после окончания Сибайского горно-обогатительного техникума в 1986 году, Халил Абубакиров отслужил в армии. С 1988 по 1990 год трудился спортивным педагогом-организатором в Дворовом клубе ЖЭУ № 1 в Сибае. В 1994 году получил диплом Магнитогорского госпединститута и параллельно работал мастером производственного обучения в сибайском ПТУ № 24.

С 1994 года Халил Абубакиров преподавал изобразительное искусство и черчение в школе № 1 в Агидели. В период с 1998 по 2000 год работал слесарем по ремонту автомобилей в управлении технологического транспорта № 6 компании «Лукойл-Западная Сибирь». После этого отработал год мастером отдела главного механика в фирме «Силикат».

С 2002 по 2006 годы преподавал предмет труда в школе № 2 в Агидели. В 2007 году возглавил Агидельский филиал топливно-энергетического колледжа Уфы и занимал эту должность до ухода на спецоперацию.

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Ранее издание Newsbash на странице « Агидель онлайн новости » сообщало о том, что в Агидели24-летним Андреем Коробейниковым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети