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Бабье лето в Башкирии продлится еще три дня

Бабье лето в Башкирии продлится еще три дня

22:59, 23 сен 2023

В предстоящие 3 дня жителей Башкортостана ждет благоприятная погода. По данным специалистов республиканского Гидрометцентра, с 24 по 26 сентября температура воздуха повысится до отметки +25 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 24 сентября, в РБ ожидается слабый ветер. В ночное время столбик термометра покажет значения от +8 до +13 градусов, местами может даже опуститься до +3 градусов. Днем же температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.

В первый день рабочей недели, 25 сентября, прогнозируется теплая и сухая погода. Ветер будет переменных направлений. Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, местами даже до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Во вторник, 26 сентября, тепло вновь не покинет регион. Ночью температура будет держаться в пределах от +8 до +13 градусов, местами может опуститься до +3 градусов. Днем столбик термометра покажет значения от +20 до +25 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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