В детсадах Уфы родители вынуждены оплачивать туалетную бумагу и мыло

10:47, 24 сен 2023

Родители в Уфе были поражены ситуацией, происходящей в детских садах, где им приходится раскошелиться даже на покупку хозсредств, таких как туалетная бумага. Озабоченные жители обратились с этой проблемой к главе республики Радию Хабирову.

Одна из родительниц Вероника С., выразила свою обеспокоенность, написав: «Мы отправляем наших детей в детский сад в Калининском районе Уфы. Возникает вопрос: почему для обеспечения бытовыми нуждами группы не предоставляются необходимые средства? Мы говорим о средствах для мытья посуды, туалетной бумаге, мешках, дезинфицирующих средствах и многом другом. Почему родители вынуждены сами закупать все это из года в год?».

Еще одна уфимка по имени Арина поделилась своим мнением и добавила: «Эта проблема не ограничивается только Уфой; она актуальна для всей Башкирии. И хотя туалетная бумага и мешки могут показаться мелочью, но, когда начинают просить купить ковры и телевизоры для групп, это вызывает настоящий ужас».

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Автор: Семен Подгорный