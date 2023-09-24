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В Башкирии простились с мобилизованным, погибшим в зоне СВО

В Башкирии простились с мобилизованным, погибшим в зоне СВО

19:34, 24 сен 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем города Салавата Робертом Биктимировым, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. 43-летнего мужчину мобилизовали на спецоперацию 25 сентября 2022 года.

В городской администрации сообщили, что гражданская панихида состоялась на площади перед историко-краеведческим музеем.
- Роберт был очень достойным человеком, добрым и отзывчивым, - сказала его супруга Лейсян Биктимирова. - Хочу поблагодарить его маму, которая воспитала достойного сына и прекрасного мужа и отца. Он был зрелым, состоявшимся мужчиной и его выбор встать на защиту страны с оружием в руках говорит о многом, о его активной позиции, о его любви к Родине.

У военнослужащего остались мама, супруга и двое детей.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Салавата» сообщало о том, что в городе похоронили младшего сержанта Ильнура Аптикаева, погибшего при исполнении боевых задач в зоне проведения СВО..
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават Погибшие на Украине спецоперация
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