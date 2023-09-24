В Башкирии ожидается аномально теплая погода

20:42, 24 сен 2023

Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали о характере погоды в первый день рабочей недели, 25 сентября.

По информации метеорологов, жителей республики ждет по-настоящему летнее тепло. Температура воздуха повысится до +25 градусов.

В течение дня осадков не ожидается, подует слабый ветер. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов, в отдельных районах опустится до +3 градусов. В дневные часы ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

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Автор: Семен Подгорный