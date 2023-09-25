«Будет действовать весь период»: власти Башкирии сделали заявление, касающееся СВО

10:39, 25 сен 2023

В Башкирии местные жители попросили уточнить вопрос о предоставлении бесплатного питания детям, посещающим детские сады, в случае, если их отцы принимают участие в специальной военной операции и находятся в отпуске.

«Дети посещают детский сад, действует ли льгота на бесплатное питание, когда муж приезжает в отпуск, или льгота действует только во время нахождения на специальной военной операции? В учебном заведении Ленинского района Уфы сообщили, что льгота снимается, и мы должны оплачивать как питание, так и дополнительные занятия».

В своем обращении на странице Радия Хабирова в социальной сети «ВКонтакте», жительница республики рассказала о неопределенности:

На этот вопрос ответила А. Галина, руководитель отдела дошкольного образования регионального Минобразования, которая рассказала, что данная льгота сохраняется на всем протяжении времени участия в СВО, включая период отпуска. Любовь Шиянова, главный специалист отдела образования администрации Ленинского района, подтвердила, что информация о освобождении родителей от оплаты за присмотр и уход за детьми, если один из них участвует в спецоперации, была передана руководителю детсада, который посещают дети автора обращения.

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Автор: Семен Подгорный