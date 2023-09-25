В Башкирии 26 сентября прогнозируются дожди и похолодание до +3 градусов

23:02, 25 сен 2023

Во вторник, 26 сентября, в республике Башкортостан, согласно прогнозу местных метеорологов, ожидается изменение погодных условий.

Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные осадки. Скорость северо-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, местами может похолодать до +3 градусов. Днем ожидается потепление до +17…+22 градусов.

Также стоит обратить внимание на возможное образование тумана на некоторых автодорогах региона в ночное и утреннее время, что может снизить видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный