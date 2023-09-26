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В Башкирии похоронили бойца СВО Алмаса Хужина

В Башкирии похоронили бойца СВО Алмаса Хужина

10:51, 26 сен 2023

В Башкирии накануне простились с уроженцем Архангельского района республики Алмасом Хужиным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
«С болью на сердце мы сообщаем о гибели Алмаса Хужина, в ходе проведения специальной военной операции. 4 июля оборвалась его жизнь. Сегодня на главной площади села Архангельское состоялся траурный митинг», сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Хужин родился 01.08.1980 г в населенном пункте Зуяково Белорецкого района. С 1 по 4 класс обучался в СОШ д. Зуяково, затем продолжил обучение в республиканской гимназии-интернат им. Альмухаметова. В 2002 году закончил государственный институт искусств в Уфе. После службы в армии трудился в Стерлитамакской государственной филармонии в должности мастера художественного слова. Затем в санатории «Ассы», в Башкирском государственном театре кукол, Городском дворце культуры города Уфы.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Архангельское» сообщало о том, что на днях состолась церемония прощания с уроженцем Архангельского района республики Сергеем Ананьевым. 

В Башкирии простились с мобилизованным, погибшим в зоне СВО

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Архангельский район спецоперация Погибшие на Украине
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