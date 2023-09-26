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В Башкирии ударят заморозки

В Башкирии ударят заморозки

22:07, 26 сен 2023

В среду, 27 сентября, на территории Башкирии прогнозируются заморозки. Информацию об этом распространили специалисты Башгидромета.

В этот день жителей республики ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западных направлений будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне от +4 до +9 градусов, при этом на севере и в горных районах ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы, где температура опустится до 0…-2 градусов. В течение дня воздух прогреется до +15 до +20 градусов.

Также стоит быть внимательными на дорогах, особенно ночью и утром, так как местами может образоваться туман, что снизит видимость до 500-1000 метров.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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