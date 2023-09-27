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В Башкирии в один день похоронили сразу трех участников СВО из Нефтекамска

В Башкирии в один день похоронили сразу трех участников СВО из Нефтекамска

20:28, 27 сен 2023

В Башкирии во вторник, 26 сентября, прошла церемония прощания сразу с тремя жителями Нефтекамска, которые погибли в зоне СВО на Украине. Информацию об этом на официальных страницах в соцсетях разместила администрация города.

Один из погибших, рядовой Булат Габдрахманов, родился 04.06.1983 года в Нефтекамске. Окончив среднюю школу №9, продолжил обучение в ПЛ №27, а далее в БГУ. Близкие и друзья отзывались о нем как о вежливом, воспитанном и старательном человеке.

Сержант Альберт Латыпов появился на свет 04.10.1989 года. В июле 2022 года он подписал контракт с российским Минобороны и присоединился к добровольческому батальону, который был назван в честь майора А. Доставалова.

Третий из погибших, рядовой Анатолий Ямиев, родился 30.04.1983 года в населенном пункте Кушня Калтасинского района. После прохождения срочной службы в армии подписал контракт. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, являлся членом Городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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