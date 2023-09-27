Погода в Башкирии неприятно удивит

22:33, 27 сен 2023

Погода в Башкортостане будет характеризоваться перепадами температуры. Днем в республике пока будет сравнительно тепло, ночью же в ряде районов возможны заморозки. Об этом рассказали специалисты Башгидромета.

По информации республиканского Гидрометцентра, в четверг, 28 сентября, на территории РБ прогнозируется облачная погода с прояснениями, дождей не предвидится. Подует умеренный северо-западный ветер. В ночное время температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, в северных и горных районах - заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов, днем столбики термометров покажут значения от +15 до +20 градусов по Цельсию.

В ближайшие дни на территории Башкирии начнет холодать и пойдут кратковременные дожди.

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