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В Башкирии наблюдают серьезную убыль населения

В Башкирии наблюдают серьезную убыль населения

11:28, 28 сен 2023

На территории Башкортостана выявлено 5 муниципалитетов с наибольшей убылью населения. Это следует из статистических данных Башкортостанстата.

Максимальное снижение численности населения зафиксировано в Бураевском районе РБ, где показатель составил -13,2 человека на одну тысячу жителей.

Также негативная динамика по убыли населения наблюдается в Федоровском (-11,9), Краснокамском (-9,3), Калтасинском (-9,3) и Ермекеевском (-9).

Обобщая данные, за первые 7 месяцев текущего года в Башкирии умерли около 27 970 человек, число новорожденных составляет 20 502. Наибольший рост численности населения наблюдается в Бурзянском районе.

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Автор: Семен Подгорный
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