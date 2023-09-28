В Башкирии наблюдают серьезную убыль населения

11:28, 28 сен 2023

На территории Башкортостана выявлено 5 муниципалитетов с наибольшей убылью населения. Это следует из статистических данных Башкортостанстата.

Максимальное снижение численности населения зафиксировано в Бураевском районе РБ, где показатель составил -13,2 человека на одну тысячу жителей.

Также негативная динамика по убыли населения наблюдается в Федоровском (-11,9), Краснокамском (-9,3), Калтасинском (-9,3) и Ермекеевском (-9).

Обобщая данные, за первые 7 месяцев текущего года в Башкирии умерли около 27 970 человек, число новорожденных составляет 20 502. Наибольший рост численности населения наблюдается в Бурзянском районе.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный