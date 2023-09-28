В Башкирии испортится погода: пойдут дожди и начнутся заморозки

23:17, 28 сен 2023

В пятницу, 29 сентября, в республике Башкортостан прогнозируется погода с заморозками и осадками. Эту информацию распространили региональные метеорологи.

В конце рабочей недели ожидается переменная облачность. Местами по республике возможны кратковременные дожди, по северу - умеренные. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха понизится до +4…+9 градусов, при этом на юго-востоке РБ ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы, где термометры покажут значения от 0 до -2 градусов. Днем температура повысится до +12…+17 градусов.

Кроме того, ночью и утром возможно образование тумана, что приведет к ограничению видимости до 500 метров и менее.

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Автор: Семен Подгорный