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Синоптики рассказали, какой будет зима в России в 2023-2024 году

Синоптики рассказали, какой будет зима в России в 2023-2024 году

09:38, 29 сен 2023

Зима в России, согласно прогнозам экспертов, обещает быть переменчивой.

Оттепели нередко будут сменяться периодами сильного холода, что приведет к образованию гололедицы, сообщает Роман Вильфанд, научный руководитель российского Гидрометцентра России.

По данным предварительных прогнозов, в период с октября по март, теплее обычного будет в северных регионах европейской части России, Уральском и Сибирском федеральных округах и почти на всей территории Якутии. В то время как на севере и северо-восточной части Дальневосточного федерального округа ожидается более холодная погода, чем обычно. На других территориях страны температурные показатели прогнозируются близкими к многолетним средним значениям, отметили синоптики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода зима
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